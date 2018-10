Karlsruhe – Taxifahrer erwischt Fußgängerin

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Der 58-jährige Fahrer eines Großraumtaxis erwischte am Montag, gegen 09:50 Uhr, beim Abbiegevorgang von der Südendstraße nach links in die Hirschstraße eine 62-jährige Fußgängerin. Ohne selbst ausreichend auf den Fahrzeugverkehr zu achten, wollte die Frau die Hirschstraße in westlicher Richtung überqueren. Die 62-Jährige stürzte bei dem Zusammenprall zu Boden und musste mit schweren Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus gebracht werden.

