Karlsruhe – technischer Defekt an Lüftungsanlage verursachte Brand

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand kam es am Mittwochnachmittag gegen 14:45 Uhr in der Roonstraße in der Karlsruher Südweststadt. Glücklicherweise reagierten die Hausbewohner unverzüglich und konnten noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe die Flammen löschen. Ursächlich für den Brandausbruch dürfte ein defekter Motor der einer Lüftungsanlage gewesen sein. Die Feuerwehr öffnete das Gerät, sodass der Motor abkühlen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

