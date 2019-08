Karlsruhe – Teppich in Brand gesetzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am späten Mittwochabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Hagsfeld offenbar ein Teppich in Brand gesetzt worden. Bei dem anschließenden Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 22:30 Uhr an einem Teppich aus, der in einem Trockenraum im Keller des in der Halleschen Allee gelegenen Mehrfamilienhauses gelagert war. Durch Hitze und Rauch wurde der Trockenraum teilweise beschädigt, so dass ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Die von Anwohnern alarmierte Feuerwehr kam mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen. Ein Übergreifen der Feuers auf das Gebäude konnte demnach ausgeschlossen werden. Zudem waren vorsorglich mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz, durch den Brand wurde aber glücklicherweise niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, aufgrund der Gesamtumstände muss jedoch von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

