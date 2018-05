Karlsruhe – Trickdiebstahl am Busbahnhof

Karlsruhe (ots) – Samstagfrüh, gegen 10:00 Uhr, täuschten bislang unbekannte Täter eine Personenkontrolle am Karlsruher Busbahnhof vor. Ein falscher Polizeibeamter kontrollierte, zunächst bei seinem Komplizen, mitgeführte Gegenstände. Anschließend führte er die angeblichen Kontrollmaßnahmen bei einem 61-jährigen Geschädigten durch. Zur Überprüfung, ob es sich um Falschgeld handelt, ließ sich der Betrüger 500 Euro Bargeld von dem Geschädigten aushändigen. Kurz darauf bekam der 61-Jährige ein schlechtes Gefühl bei der Sache und nahm 300 Euro wieder an sich. Der falsche Polizeibeamte und sein Komplize flüchteten im Anschluss mit den restlichen 200 Euro in Richtung Zivildienstschule.

Eine sofort eingeleitete Fahndung in der näheren Umgebung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt freut sich über sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Vorfall. Diese werden gerne telefonisch unter 0721/939-4411 entgegengenommen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3942441