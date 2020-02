Karlsruhe – Trickdiebstahl im Parkhaus eines Möbelhauses

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter sprach in der Tiefgarage eines Möbelhauses in der Durlacher Allee eine Frau an und stahl ihr mit einem dreisten Trick den Geldbeutel.

Der Mann bat die Geschädigte, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Nachdem der Tausch stattgefunden hatte, steckte sie ihren Geldbeutel in ihre offene Umhängetasche. Im Anschluss legte der Täter mehrere Zwanzig-Cent-Münzen in den offenen Kofferraum ihres Pkw und wollte ebenfalls dieses Geld gewechselt haben. Hier nutzte er die Ablenkung beziehungsweise Unaufmerksamkeit der Geschädigten und entnahm unbemerkt aus der geöffneten Handtasche ihren Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre, 180 bis 185 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat einen dunkleren Teint und schwarze Haare.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211 in Verbindung zu setzen.

