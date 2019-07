Karlsruhe – Trike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 39-jähriger Fahrer eines Peugeot Kleintransporters übersah beim Linksabbiegen in eine Hofeinfahrt in der Greschbachstraße das entgegenkommende Trike des 51-jährigen Unfallgegners. Durch die seitliche Kollision des Kleinlasters auf die linke fordere Flanke des Trikes erlitt der Fahrer eine Fraktur am linken Unterschenkel. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Versorgung in eine Klinik. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf zirka 4.500 Euro.

Daniel Hänsch, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4337515