Karlsruhe – Trike-Fahrer bei Unfall verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines Trike hat sich bei einem selbst verschuldeten Unfall am Donnerstagnachmittag in der Wikingerstraße verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach derzeitigem Sachstand geriet der 44-Jährige um 13.40 Uhr mit seinem Gefährt in einer Kurve an den Bordstein. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in ein neben der Straße befindliches Geäst. Am Trike entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Raphael Fiedler, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4648198 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4648198