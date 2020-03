Karlsruhe – Trunkenheitsfahrt mit fast 3 Promille

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr am Samstagmittag, gegen 16 Uhr mit fast drei Promille und ohne Führerschein in Karlsruhe-Grünwettersbach.

Der Mann fiel der Polizei in der Hohenwettersbacher Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. In der anschließenden Kontrolle war es ihm aufgrund seines Alkoholpegel zunächst nicht möglich einen Atemalkoholtest zu leisten. Der Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier Durlach begleiten. Auf dem Revier war der 63-Jährige schließlich in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von 2,84 Promille. Sein Führerschein wurde nicht einbehalten, da der Herr über keinen verfügte.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Larissa Scholl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4541178 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4541178