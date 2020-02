Karlsruhe – Über rote Ampel gefahren und Unfall verursacht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, kam es am frühen Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt. Dabei entstand ein Sachschaden von zirka 35.000 Euro.

Kurz nach 02:00 Uhr missachtete der 31-jährige Unfallverursacher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Kriegsstraße / Karl-Friedrich-Straße. In der Folge kollidierte er mit der von rechts in die Kreuzung einfahrende 68-Jährige Mercedes-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

