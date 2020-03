Karlsruhe – Unbekannte entzünden Palette auf Firmengelände

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Karlsruher Gablonzer Straße auf einem Firmengelände Presspanpaletten in Brand gesetzt und dabei einen Sachschaden von zirka 30.000 Euro angerichtet.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter auf bislang unbekannt Art und Weise Zutritt zum Hinterhof des Firmengeländes. Dort entzündeten sie die an der Fassade abgestellte Palette. In der Folge stand die Palette in Vollbrand und griff auf die Hausfassade über. Durch die Hitzeentwicklung barst ein darüber liegendes Fenster und die Flammen schlugen in das Innere der Halle über, wodurch massiv Hitze und Rauch in die Räumlichkeiten gelangte und ein in der Nähe befindliches Wasserrohr zum Bersten brachte. Hierdurch gelang eine nicht unerhebliche Menge an Wasser in die Halle.

Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Freiwillige Feuerwehr Mühlburg die mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4554448 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4554448