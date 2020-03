Karlsruhe – Unbekannte versuchten Geldautomaten zu sprengen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Pappelallee zu sprengen. Kurz nach 04.00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass an dem Geldautomaten der Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Mehreren Streifen wurde zur Bankfiliale geschickt. Die Feststellungen vor Ort ergaben, dass die Unbekannten zunächst die Überwachungskameras mit schwarzer Farbe besprüht hatten. Anschließend wurden zwei Gasflaschen und Schläuche in den Vorraum gebracht. Bei der Vorbereitung der Sprengung wurde dann der Alarm ausgelöst. Die drei, schwarz gekleideten Täter konnten noch vor dem Eintreffen der Streifenwagen flüchten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon: 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

