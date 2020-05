Karlsruhe – Unbekannte versuchten in Bürgerzentrum einzubrechen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am frühen Sonntagmorgen in das Bürgerzentrum in der Henriette-Obermüller-Straße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 01.00 Uhr von seinem Balkon aus, wie zwei Männer versuchten die Zugangstüren zum Bürgerzentrum aufzuhebeln und verständigte die Polizei. Noch vor der eintreffenden Streife konnten die beiden flüchten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Ein Täter wird als ca. 170 cm groß, bekleidet mit einer hellen Jacke, der zweite Täter als ca. 185 cm groß, bekleidet mit dunkler Jacke beschrieben. Wer Hinweise auf die beiden Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, Telefon 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4605173 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4605173