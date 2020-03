Karlsruhe – Unbekannter beschädigte Polizeifahrzeug

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend vor einem Supermarkt in der Karlsruher Kaiserstraße einen Außenspiegel eines Polizeifahrzeugs abgetreten. Aufgrund einer Anzeigenaufnahme befanden sich die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz, zwischen 23.15 Uhr und 23.25 Uhr in dem Einkaufsmarkt. Als sie zu ihrem Dienstfahrzeug zurückkehrten stellten sie den abgetretenen Außenspiegel fest. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrer hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721-6663311 melden können.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4557973 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4557973