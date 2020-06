Karlsruhe – Unbekannter Mann will angeblichen Corona-Test durchführen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Montag gegen 13:50 Uhr in der Karlsruher Görrestraße an der Wohnungstür einer jungen Frau. Er gab sich als Mitarbeiter eines Bundesamtes aus Bruchsal aus. Der Mann wollte in die Wohnung gelangen, um dort einen angeblichen Corona-Test durchzuführen. Als die Frau ihm den Zugang verweigerte, entfernte sich der Unbekannte von dem Anwesen. Die Frau meldete den seltsamen Besuch der Polizei. Sie gab zudem an, dass der gleiche Mann mit dem Vorhaben bereits in der Woche zuvor bei ihr erschienen war.

Der Mann führte einen auffälligen, orangefarbenen Trolley mit sich. Er war zwischen 35 und 40 Jahre alt, sehr schlank, groß, hatte dunkle kurze Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und einer Jeans.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang vor dem Öffnen der Haustür einen Blick durch den Türspion oder das Fenster zu tätigen. Fremden Personen sollte ein Zutritt in die Wohnung verweigert werden. Wählen Sie bei brenzligen Situationen den Notruf und melden Sie dubiose Vorkommnisse umgehend bei ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West gerne telefonisch unter der Nummer 0721/666-3611 entgegen.

