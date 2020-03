Karlsruhe – Unbekannter zündet Spielholzhaus an

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen ein Holzspielhaus auf einem Außengelände einer Kindertagesstätte in Brand gesteckt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Durch Anwohner wurde kurz vor 05:00 Uhr das brennende Spielhaus in der Bonhoefferstraße in Oberreut entdeckt. Vermutlich überstieg der Täter die Metallumzäunung und zündete das Holzspielhaus auf bislang unbekannte Art und Weise an. Trotz des raschen Einschreitens der alarmierten Berufsfeuerwehr Karlsruhe brannte das Holzhaus komplett aus. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt ist nun auf der Suche nach Zeuge, die am frühen Samstagmorgen, im Bereich der Kindertagesstätte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 6663411 zu melden.

