Unfall mit knapp 2,5 Promille in Karlsruhe verursacht

Am Donnerstagabend hat ein stark alkoholisierter Mann in Karlsruhe mit seinem Auto einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Er konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Unfallortes festgenommen werden.

Gegen 21 Uhr fuhr der 30-jährige Italiener mit seinem Fiat in der Felix-Mottl-Straße und stieß mit zwei geparkten PKW zusammen. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und wartete in seinem PKW in der Bachstraße, wo er von Polizisten entdeckt wurde.

Bei einem durchgeführten Alkoholtest hatte der Mann einen Wert von knapp 2,5 Promille, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Der Mann musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er vorerst abgeben. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise gesucht

Zeugen oder weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.