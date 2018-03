Karlsruhe – Unfall mit Taxi, zwei Personen verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein Taxi verunfallte am frühen Montagmorgen in Karlsruhe, wobei neben dem Taxifahrer auch ein Fahrgast verletzt wurde. Das Taxi befuhr gegen 03.00 Uhr die Willy-Andreas-Allee in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Allee. Hierbei geriet der nicht angeschnallte 51-Jährige mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Fahrbahnverengung an den rechten Bordstein, zog seinen Mercedes nach links und kollidierte dort mit zwei massiven Pflanzenschutzbügeln, sowie einem Absperrpfosten und kam an einem Baum zum Stehen. Sowohl der Taxifahrer als auch sein 23-jähriger Fahrgast wurden leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in eine Karlsruher Klinik verbracht. Diese konnten beide nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Neben dem Fremdschaden von 3.000 Euro entstand am Taxi ein Sachschaden von rund 25.000 Euro, welches abgeschleppt werden musste.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3901240