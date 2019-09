Karlsruhe – Unfall mit über als zwei Promille verursacht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls den ein 58-jähriger Renault-Fahrer mit mehr als zwei Promille am Sonntagabend angerichtet hat.

Kurz vor 20.00 Uhr verlor der Fahrer auf der Durlacher Brühlstraße, vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Trotz des angerichteten Schadens setzte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt fort. Durch das am Unfallort, durch einen Zeugen abgelesene Kennzeichen, konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeirevier Karlsruhe-Durlach Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 58-Jährige erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

