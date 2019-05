Karlsruhe – Unfall unter Alkohol und Drogen verursacht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unter Alkohol- und mutmaßlicher Drogeneinwirkung hat am späten Montagabend ein 32-Jähriger auf der Bundesstraße 36 zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Linkenheim-Hochstetten einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach den bisherigen Feststellungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt war der 32-Jährige gegen 23.00 Uhr vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 36 Fahrtrichtung Norden unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Unfallverursacher verbotener Weise mehrere Fahrzeuge. Als dem Fahrer plötzlich ein Auto entgegenkam, bremste er sein Fahrzeug ab und scherte hinter einem Lkw wieder ein. In der Folge verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen das Heck des Lkw und blieb letztendlich in einem Wildfangzaun stehen.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,56 Promille. Er stand auch unter dem Verdacht des Drogenkonsums, was noch anhand der entnommenen Blutprobe abschließend zu verifizieren sein wird. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr 10.000 Euro.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4283111