Karlsruhe- Unfall verursacht und davon gefahren

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Toyota-Fahrer ist am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 36 auf Höhe der Ausfahrt Neureut Nord von einem bislang unbekannten Autofahrer gefährdet worden und dadurch von der Fahrbahn abgekommen. Der 21-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen in nördliche Richtung unterwegs und überholte zwei Pkws. Als er gerade ein weiteres, auf der rechten Spur fahrendes Auto überholen wollte, zog dessen Fahrer nach links, so dass der 21-Jährige stark abbremsen musste und die Kontrolle über seinen Toyota verlor. Er schleuderte zunächst gegen die Schutzplanke und anschließend in den Grünstreifen. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Verursacher fuhr davon ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die zum Sachverhalt Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944840, zu melden.

