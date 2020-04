Karlsruhe – Unfall zwischen drei Radfahrern

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine 29-jährige fuhr mit ihrem Fahrrad am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr den verlängerten Nußbaumweg in Richtung Rheinstetten. Vor ihr fuhren seitlich versetzt zwei Radfahrer. Beim Überholvorgang der beiden hielt die 29-jährige keinen ausreichenden Seitenabstand, worauf der Vorderste zu Fall kam und sich hierbei eine Kopfverletzung zuzog. Die nachfolgende Radlerin konnte nicht mehr ausweichen, überfuhr das am Boden liegende Fahrrad, stürzte ebenfalls, blieb jedoch unverletzt. Der am Kopf verletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

