Karlsruhe – Unfall zwischen zwei Radfahrern

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag erlitt eine 79-jährige Radfahrerin in der Karlsruher Innenstadt leichte Verletzungen, als sie mit einem Radfahrer zusammenstieß.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 79-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 14:25 Uhr die Erbprinzenstraße in Richtung Rondellplatz. Am dortigen Kreisverkehr wollte sie weiter geradeaus in die Markgrafenstraße fahren. Allerdings folgte die 79-Jährige offenbar dem Kreisverkehr nicht am rechten Fahrbahnrand, sondern lenkte stattdessen nach links, um den Kreisverkehr auf kürzestem Weg zu überqueren. Hierdurch kam es zu einer Kollision mit einem 24-jährigen Zweiradfahrer, der gerade im Begriff war, die Radfahrerin zu überholen.

Durch die Kollision stürzte die 79-Jährige zu Boden und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Der 24-Jährige bleib unverletzt.

