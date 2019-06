Karlsruhe – Unfallstelle sowie weitere Zeugen nach Verdacht einer Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Mittwochmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da ihm ein Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere und in Schlangenlinien fahrende Fahrweise aufgefallen war. Der auffällige Autofahrer war gegen 01.30 Uhr mit seinem Ford Mustang auf der Südtangente in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz unterwegs. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte das gesuchte Fahrzeug in der Daimlerstraße geparkt feststellen. Zu diesem Zeitpunkt wies der Ford frische Beschädigungen auf, weshalb nicht auszuschließen ist, dass der Fahrer kurz zuvor einen Unfall verursacht hatte. Eine entsprechende Unfallstelle konnte bislang jedoch nicht gefunden werden. Vor Ort konnte ein junger Mann, der zum Mustang passende Fahrzeugschlüssel mit sich führte, einer Kontrolle unterzogen werden. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von über zwei Promille ermittelt. Hinweise zum Fahrer des Mustangs sowie zu einer mutmaßlichen Unfallstelle melden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4289689