Karlsruhe – Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis aber mit 1,62 Promille unterwegs

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mit 1,62 Promille war ein 31-Jähriger auf der Landstraße 605 am Freitagabend unterwegs. Er kam am Bulacher Kreuz in der Abfahrt in Fahrtrichtung Durlach von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke.

In der anschließenden Verkehrskontrolle stellte die Polizei jedoch nicht nur die alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit des Fahrers fest. Der 31-Jährige war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, sein Fahrzeug war nicht zugelassen und zudem nicht versichert.

Anschließend musste der Renault-Fahrer die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten. Er muss nun mit gleich mehreren Anzeigen rechnen.

Larissa Scholl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4548609 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4548609