Karlsruhe – Verdächtige Personen auf Weihnachtsmarkt kontrolliert und Räumung wegen verdächtigem Fahrzeug

Karlsruhe (ots) – Eine im Zuge der Konzeptionsmaßnahmen des Polizeipräsidiums Karlsruhe eingesetzte Polizeistreife hat am Donnerstag gegen 16.40 Uhr zwei Männer an der Erbprinzen-/Ecke Lammstraße kontrolliert. Sie waren in Begleitung von drei Frauen, die sich unterdessen vom Kontrollort entfernten.

Wie sich bei der Überprüfung eines 21-Jährigen herausstellte, ergaben sich zunächst Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund. Zudem stand im Raum, dass der Mann von einer ausländischen Behörde wegen möglichem Terrorbezug ausgeschrieben war.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Die drei Frauen konnten wenig später ausfindig gemacht werden. Die Durchsuchung aller Personen erbrachte keine näheren Erkenntnisse. Das von ihnen zur Anfahrt nach Karlsruhe benutzte Fahrzeug wurde gleichfalls ergebnislos überprüft. Dazu wurde vorübergehend der Bereich um den Berliner Platz abgesperrt, wo der Pkw geparkt war. Angrenzende Gebäude wurden geräumt und auch der Bahnverkehr musste in diesem Bereich unterbunden werden.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass trotz Namensgleichheit keine Übereinstimmung zwischen der festgehaltenen und der ausgeschriebenen Person bestand. Daher wurden sämtliche Maßnahmen eingestellt und die Festnahme aufgehoben.

