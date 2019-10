Karlsruhe – Verkehrsunfälle nach vorausgegangenem KFZ-Diebstahl

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schäden in Höhe von insgesamt 32.000,- Euro entstanden bei zwei Verkehrsunfällen durch einen 15-jährigen Jugendlichen. Dieser entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand am Freitag einen Mercedes in der Hans-Pfitzner-Straße und beging gegen 22:15 mit diesem Fahrzeug einen ersten Verkehrsunfall in der Karlsruher Ernst-Friedrich-Straße. Hierbei fuhr er einem 69-jährigem Fahrer ohne ersichtlichen Grund auf. Nach einem kurzen Wortwechsel stieg der 15-jährige in sein gestohlenes Fahrzeug und fuhr davon.

Am Samstag gegen 13:00 war das gleiche Fahrzeug in der Pfinzstraße an einem weiteren Unfall beteiligt. Hier prallte das Fahrzeug gegen den Bordstein, stieß in der Folge gegen die auf dem Grünstreifen vor dem Anwesen Pfinzstraße 50-58 angebrachten Stromkästen, kollidierte danach gegen einen auf dem Parkplatz des Anwesens abgestellten PKW, überfuhr auf dem Gehweg die Bushaltestelle und beschädigte dabei das Haltestellenschild und kam schließlich an einer Peitschenmastlampe an der seitlichen Begrenzungsmauer einer Gaststätte zum Stehen. Danach versuchten die drei jugendlichen Fahrzeuginsassen zu flüchten, wobei zwei Jugendliche durch Passanten festgehalten werden konnten. Der dritte Jugendliche, der auch das gestohlene Fahrzeug führte, konnte später ermittelt werden.

