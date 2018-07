Karlsruhe – Verkehrsunfall beim Abbiegen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Pulverhausstraße sucht die Polizei Zeugen. Eine 28-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Pulverhausstraße in Richtung Daxlanden. Nach den bisherigen Feststellungen missachtete sie an der Einmündung zur Fritz-Haber-Straße das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem Pkw eines 31-Jährigen zusammen, der von der Pulverhausstraße nach links in die Fritz-Haber-Straße abbiegen wollte. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzten.

