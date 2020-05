Karlsruhe – Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Schauenburgstraße in Karlsruhe ein Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Opel-Fahrer und einem 50-jährigen Chevrolet-Fahrer. Der 52-Jährige befuhr die Schauenburgstraße in südlicher Richtung und missachtete beim Linksabbiegen in die Windeckstraße den Vorrang des auf der Schauenburgstraße entgegenkommenden Chevrolet. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Ein vierjähriges Kind, welches im Auto des 52-jährigen mitfuhr, erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorgehalber in ein Krankenhaus verbracht.

