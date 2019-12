Karlsruhe – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstanden ist, kam es am Donnerstagmorgen auf der Karlsruher Südtangente Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn A 5.

Kurz nach 09.00 Uhr wechselte die 22-jährige Unfallverursacherin kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte mit ihrem Fahrzeug vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Der hinter ihr fahrende 59-jährige Daimler-Benz Fahrer fuhr an der jungen Frau vorbei. Als die beiden Unfallbeteiligten auf gleicher Höhe waren, lenkte die junge Damen ihr Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache ruckartig nach links und kollidierte in der Folge mit dem Mercedes. Hierdurch wird das Fahrzeug des 59-Jährigen in die Mittelleitplanke gedrückt und gerät ins Schleudern. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und musste vorsorglich mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren an der Unfallstelle nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

