Karlsruhe – Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrerinnen

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, 14.07.2018, gegen 15.00 Uhr kam es auf der Steinhäuserstraße in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 24-jährige Radfahrerin wollte nach einem ordnungsgemäß geparkten Kleinlaster an der dortigen Radwegeinfahrt auf die Steinhäuserstraße in den fließenden Verkehr wechseln. Hierbei missachtete sie eine bereits auf der Straße befindliche bevorrechtigte 25-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte stürzten hierbei von ihren Fahrrädern und verletzten sich leicht. Da die 25 Jahre alte Radfahrerin im 9. Monat schwanger ist, wurde sie anschließend vorsorglich in der nahegelegenen Marienklinik stationär aufgenommen. Die werdende Mutter und das ungeborene Kind sind laut ersten Angaben jedoch wohlauf. Der entstandene Sachschaden hält sich mit ca. 50 Euro in Grenzen.

