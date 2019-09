Karlsruhe – Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und ungeklärtem Hergang / Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, kurz vor 16.00 Uhr ereignete sich auf dem Ostring, kurz vor der Durlacher Allee, aus Richtung Hauptfriedhof kommend, an der dortigen Wechsellichtzeichenanlage ein Verkehrsunfall. Nach Umschalten der Ampel von Rotlicht auf Grün fuhren zwei Pkw in der Fahrzeugschlange bei dann verkehrsbedingt stockendem Verkehr aufeinander. Der Grund des Zusammenstoßes wird von den jeweils beteiligten 47 und 39 Jahre alten Fahrzeugführern und den jeweiligen Beifahrern abweichend geschildert. Während die eine Partei von einem klassischen Auffahrunfall berichtet, stellt die andere Seite es als ein Zurücksetzen des „Vordermannes“ dar. Zwei Personen wurden leicht verletzt und es entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden ersucht sich mit der Verkehrsunfallaufnahme Karlsruhe, Tel.: 0721/944840, in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4375249