Karlsruhe – Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Brunnenstraße in Karlsruhe. Eine 50-jährige Radfahrerin wollte vom Durlacher Tor kommend nach links in die Brunnenstraße einbiegen. Als die Frau einen 78 Jahre alten, aus der Brunnenstraße kommenden Radfahrer sah, hielt sie an. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Radfahrer der Frau aus, blieb dabei jedoch mit dem Vorderreifen am Rad der Wartenden hängen und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm trug keiner der Beteiligten.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4115644