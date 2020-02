– Karlsruhe – Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro waren am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in Karlsruhe auf der Straße Am Fasanengarten zur Einmündung auf den Adenauerring ereignete.

Nach Feststellungen der Polizei war eine 33-jährige Ford-Fahrerin auf der Straße Am Fasanengarten unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf den Adenauerring in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich den vorfahrtsberechtigen Skoda eines 34-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Hierbei verletzten sich beide Beteiligten leicht und wurden durch den verständigten Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

