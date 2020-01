Karlsruhe – Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn mit schwer verletztem Pkw-Lenker

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am 10.01.2020, kurz nach 17.00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Lameystraße / Hardtstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker befuhr hierbei die Lameystraße vom Entenfang kommen in Richtung Rheinhafen. An der Kreuzung mit der Hardtstraße wollte er dann verbotswidrig nach links abbiegen (entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung geradeaus) und übersah hierbei eine von hinten herannahende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen und der Pkw wurde von der Straßenbahn noch 25 Meter bis zum Stillstand mitgeschleift. Dabei wurden noch ein Verkehrszeichen und eine Fußgängerampel leicht beschädigt. Der Pkw-Führer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde stationär in ein Karlsruher Krankenhaus eingeliefert. Der 52 Jahre alte Straßenbahnführer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, an der Straßenbahn in Höhe von 40.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr konnte nach Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten um 18.15 Uhr wieder freigegeben werden.

