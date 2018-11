Karlsruhe – Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 18-jähriger verursachte am Donnerstagmorgen gegen 09.45Uhr in der Grabener Straße in Karlsruhe einen Unfall und flüchtete im Anschluss. Durch Zeugenangaben konnte der Fahrer des VW Golf ermittelt, zu Hause angetroffen und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Dabei stelle sich heraus, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

