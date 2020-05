Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 19:40 Uhr bog ein 82-jähriger Mazda-Fahrer von der Karlsruher Turmbergstraße kommend nach links auf die Gymnasiumstraße ab. Ein 47-jähriger Fußgänger überquerte in diesem Moment die Straße – nutzte jedoch nicht den Fußgängerüberweg. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der 47-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4599625 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4599625