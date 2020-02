Karlsruhe – Verlockendes Gewinnversprechen bringt 52-Jährigen um 900 Euro

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein verlockendes Gewinnversprechen brachte einen 52-jährigen Karlsruher im Laufe der Woche um 900 Euro.

Der Mann wurde am Montag gegen 16 Uhr angerufen und über einen angeblichen Bargeldgewinn von 28.000 Euro informiert. Für die Notar- und Transportkosten sollte er vor der Gewinnerstattung sogenannte „Steamkarten“ besorgen und die Codes an das vorgegebene Transportunternehmen übermitteln. Schließlich gab der gutgläubige Mann am Dienstagvormittag insgesamt 45 Codes von den erworbenen Karten über einen Wert von 20 Euro heraus und und zahlte damit quasi gleich die 900 Euro.

Dem nicht genug, wollte man unter gleichem Vorwand noch weitere 4.500 Euro haben, wozu sich der Angerufene mit seiner Bank in Verbindung setzen solle. Nachdem es zu keinen weiteren in Aussicht gestellten Anrufen seitens der Betrüger gekommen war, erstattete der Geschädigte schließlich eine Anzeige bei der Polizei.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4532794 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4532794