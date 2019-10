Vermeintliche Maschinenpistole in Karlsruher Straßenbahn war Softairwaffe

Anzeige

Bei der am Samstagnachmittag in einer Karlsruher Straßenbahn von einem Zeugen beobachteten vermeintlichen Maschinenpistole hat es sich um eine täuschend echt aussehende Softairwaffe gehandelt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe identifizierte am Montag bei weiteren Recherchen und Ermittlungen einen 22 Jahre alten Serben, der die mutmaßliche Waffe am Samstag mit sich führte. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht eine Durchsuchung seiner Unterkunft zur Sicherstellung der Softairwaffe angeordnet.

Am Samstag war um 14.20 Uhr ein Verdächtiger in Begleitung zweier inzwischen ebenfalls identifizierter Männer in der Tram der Linie 1 unterwegs. Ein Zeuge hatte erst später gemeldet, dass mit einem einer Maschinenpistole ähnlich sehenden Gegenstand herumhantiert worden sei. Dies hatte sich auch durch die Videoaufzeichnungen bestätigt.

(ots/BNN)