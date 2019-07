Karlsruhe – Vermeintlicher Einbrecher gestellt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach Hinweis eines Zeugen auf einen vermeintlichen Einbrecher in Gartenhäuser in der Karlsruher Südstadt gelang es Polizeibeamten in der Nacht auf Montag, einen 51-jährigen Mann zu stellen. Bei der Absuche des Geländes wurde der sich versteckt haltende Tatverdächtige noch von einem eingesetzten Polizeihund gebissen.

Der Polizei wurde um 23.49 Uhr mitgeteilt, dass eine männliche Person über einen Zaun in ein privates Gartengrundstück gesprungen sei. Daraufhin wurde der Bereich umstellt und die Absuche mit einen Polizeihund angedroht. Als sich der Mann weiter versteckt hielt, kam es zu der Durchsuchung und dem Biss durch den Polizeihund. Die Hintergründe zum Verhalten des Tatverdächtigen, der durch den Biss leicht verletzt wurde, sind noch nicht geklärt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4329787