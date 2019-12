Karlsruhe – Versuchter Einbruch in Baustelle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in eine Baustelle in Karlsruhe-Mühlburg eingedrungen und haben dort vergeblich versucht, das Büro des Bauleiters aufzubrechen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen zunächst Zugang zu dem in der Ludwig-Marum-Straße gelegenen Gebäude. Anschließend versuchten sie offenbar mehrfach, die Tür zum Bauleiterbüro aufzuhebeln, was ihnen jedoch aufgrund der stabilen Tür nicht gelang. Danach begaben sich die Diebe stattdessen in das Untergeschoss und brachen dort zwei Kellertüren auf. Bei ihrer dortigen Suche nach Wertgegenständen wurden sie dort aber offenbar nicht fündig, so dass sie letztlich ohne Beute flüchteten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

