Karlsruhe – Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versucht in der Nacht zum Dienstag, in ein Fahrradgeschäft in der Wattstraße gewaltsam einzudringen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb gewaltsam Zutritt auf das Gelände des Geschäftes, in dem er gewaltsam den Zaun beschädigte und so an die dahinter befindliche Glasscheibe zu gelangen. Vermutlich mit Hilfe eines Steins versuchte der Eindringling sich Zutritt in das Ladeninnere zu verschaffen. Das dadurch entstandene Loch war allerdings zu klein, weshalb der Täter vermutlich von seinem Vorhaben abließ. Der Polizeiposten Mühlburg ist nun auf der Suche nach Zeugen die in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Wattstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721-9599122 zu melden.

