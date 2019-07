Karlsruhe – Versuchter Raub in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter forderte am Dienstag, gegen 23:45 Uhr zunächst Zigaretten und anschließend Geld von einem 23-Jährigen im Bereich einer Haltestelle in der Karlsruher Ebertstraße. Als der junge Mann den Forderungen nicht nachkam, wurde er von dem Unbekannten bedroht.

Der unbekannte Mann folgte dem Geschädigten, als dieser an der Straßenbahnhaltestelle in der Ebertstraße ausstieg. Wie der 23-Jährige berichtete, wurde er aufdringlich und aggressiv nach Geld und Zigaretten gefragt. Der Mann packte ihn am rechten Arm und drohte ihm mit erhobener Faust. Als der junge Mann angab, weder Geld noch Zigaretten bei sich zu haben, wurde er dazu genötigt den Inhalt seiner Tasche preis zu geben. Versuche seitens des Tatverdächtigen die Insulinpumpe und Traubenzucker des Geschädigten an sich zu reißen, scheiterten. Ein sich fußläufig herannahendes Paar führte schließlich dazu, dass der unbekannte Mann die Flucht ergriff.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: – Etwa 20 Jahre alt – Circa 160 – 170 cm groß – Schlanke Statur – Kurze schwarze Haare – Südländisches Aussehen – Sprach gutes Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent (vermutlich türkischer Akzent)

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

