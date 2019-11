Karlsruhe/Viernheim – Haftbefehl gegen vier Geldfälscher erlassen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Beamte des Betrugsdezernats der Karlsruher Kriminalpolizei haben vergangenen Samstagnachmittag im südhessischen Viernheim vier Personen im Alter von 19 bis 22 Jahren wegen des Verdachts der bandenmäßigen Geldfälschung vorläufig festgenommen. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle vier Tatverdächtige Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt seit Oktober 2019 gegen eine aus Frankreich stammende Tätergruppierung wegen des Vorwurfs der Geldfälschung. Die vier Festgenommenen stehen im dringenden Tatverdacht, als Mitglieder dieser Tätergruppierung in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz falsche 100-Euro-Noten in Umlauf gebracht zu haben. Am Samstag gegen 15.55 Uhr wurden die Tatverdächtigen in Viernheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen.

Nachdem die Tatverdächtigen erfolglos versucht hatten, mit ihrem Fahrzeug zu flüchten, konnten sie schließlich widerstandslos festgenommen werden. Anlässlich der Festnahme stellten die Ermittler neben zahlreichen gefälschten 100-Euro-Scheinen auch rund 2.500 Euro echtes Bargeld sowie diverse Gegenstände sicher, die mutmaßlich aus mit Falschgeld getätigten Einkäufen herrühren.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4433891