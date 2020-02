Karlsruhe – Vorfall in Straßenbahn mit behindertem Mann – Zeugin hat sich gemeldet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Nachmittag des 08. Februar in der Straßenbahn der Linie S51 und am Durlacher Bahnhof zu Körperverletzungsdelikten zum Nachteil eines 35-jährigen geistig behinderten Mannes. Bei der Polizei hat sich zwischenzeitlich eine Zeugin gemeldet die die Vorgänge in der Straßenbahn beobachtet hatte. Demnach hatte zunächst der schwertbehinderte 35-Jährige einer jungen Frau, die zusammen mit zwei Männern und einer weiteren Frau auf einem Vierersitz in der Straßenbahn saßen, beim Vorbeilaufen grundlos ins Gesicht geschlagen. Die Mutter konnte den Vorfall nicht beobachten, da sie vor ihrem Sohn ging. Die zwei bislang unbekannten Männer gingen daraufhin hinter dem 35-Jährigen her und versetzten ihm Tritte und Schläge. Der 35-Jährige stieg daraufhin mit seiner Mutter am Durlacher Bahnhof aus der Bahn. Im Bereich der Unterführung rannten dann die beiden Männer, die die Straßenbahn ebenfalls verlassen hatten, auf Mutter und Sohn zu. Einer der Männer versetzte dem 35-Jährigen einen Tritt ins Gesicht. Von beiden Männern wurde er anschließend geschlagen. Nachdem Zeugen eingegriffen hatten, konnten der 35-Jährige mit seiner Mutter flüchten. Die junge Frau, die von dem 35-Jährigen geschlagen wurde hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet.

