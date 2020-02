Karlsruhe – Vorübergehende Änderung bei den Polizeirevieren Karlsruhe-Durlach und -Oststadt wegen Renovierungsarbeiten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Die Polizeireviere Karlsruhe-Durlach und -Oststadt müssen wegen dringend anstehender Renovierungsarbeiten am Durlacher Dienstgebäude ab dem 1. März vorübergehend in gemeinsamen Räumen untergebracht werden. Die rund um die Uhr besetzten Dienstgruppen (Streifendienst) beider Polizeireviere werden bis auf weiteres zentral in Räumen des Polizeireviers Durlach angesiedelt und sind von dort aus ab nächsten Monat auch für den Zuständigkeitsbereich der Karlsruher Oststadt zuständig.

In den Räumen des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt wird der Bezirksdienst von beiden Revieren einquartiert sein. Dieser Ermittlungsdienst zur Bearbeitung der einfachen und mittleren Kriminalität ist von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr in den Räumen des Polizeireviers Oststadt präsent.

Die telefonischen Erreichbarkeiten beider Polizeireviere bleiben unverändert.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4533661 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4533661