Vom Paketdienst angefahren: 56-Jährige schwer verletzt

Eine 56-jährige Frau ist am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Karlsruher Waldstadt in der Hofäckerstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe soll ein 26-jähriger Paketzusteller, der offenbar wenden wollte, die Frau beim Rückwärtsfahren mit seinem Sprinter erfasst haben.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugenaufruf

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3928701