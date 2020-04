Karlsruhe – Wechselseitig begangene Körperverletzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 15:30 Uhr ging in der Felsstraße in Karlsruhe-Grünwinkel eine zunächst verbale Streitigkeit in eine wechselseitige schwere Körperverletzung über. Nach ersten Angaben soll ein 22-Jähriger, mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, einen 24-Jährigen, mit irakischer Staatsangehörigkeit, mit einem Holzstück angegriffen haben. Der 24-Jährige ging mit Pfefferspray auf den 22-Jährigen los. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und trennten die beiden Streitparteien. Da beide Männer sich Verletzungen im Bereich des Gesichts zugezogen hatten, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Der 24-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

