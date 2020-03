Karlsruhe-West – Dunkelgrüner Sprinter mit Pkw beladenem Anhänger streift geparkten Pkw und flüchtet – Zeugen gesucht!

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagmorgen, 07.20 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelgrünen Sprinters mit einem mit Pkw beladenen Anhänger beim Abbiegen von der Viktoriastraße in die Leopoldstraße einen rechts in Fahrtrichtung parkenden Pkw. Als der Sprinter-Fahrer im Anschluß noch rangierte blieb er ein weiteres Mal an dem geparkten Pkw hängen. Obwohl der der Fahrer des Fahrzeuggespanns letztlich einen Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro verursachte, entfernte er sich von der Unfallstelle über die Leopold-, Belfort-, Reinhold-Frank-Straße und über die Kriegstraße weiter in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Sprintergespann verlief bislang erfolglos, weswegen die Polizei nun mögliche Zeugen bittet, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 zu melden.

Rüdiger Flaig, Führungs- und Lagezentrum

