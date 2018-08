Karlsruher Weststadt: Zeugin überrascht Einbrecher

Anzeige

Zwei Einbrecher sind am Donnerstag gegen 11 Uhr nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Seldeneckstraße von einer Zeugin im Treppenhaus mit Diebesgut ertappt worden.

Die beiden dunkelhäutigen Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren rannten an der Bewohnerin vorbei, verloren dabei ihre Beute und verletzten die Frau bei der Flucht wohl unbeabsichtigt noch leicht am Handgelenk sowie am Kopf. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Schmuck und persönliche Gegenstände.

Die Polizeifahndung brachte in der Folge keine weiteren Erkenntnisse. Auch liegt von dem Duo keine nähere Beschreibung vor.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4037155