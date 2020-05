Karlsruhe – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, zu einemd Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Leopoldstraße aus. Glücklicherweise konnte alle Bewohner die Wohnung verlassen. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gegen 13.55 Uhr gelöscht. Die betroffene sowie die darunterliegende Wohnung sind nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Drei Person kamen aufgrund der Inhalation von Rauch zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

